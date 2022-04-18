Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden dolar yorumu

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden dolar, yeni haftaya ise yatay seyirle başladı. Bugün kapanışının hemen üzerinde işlem gören dolar şu anda 14,64 lira seviyelerinde bulunuyor. Doların yanı sıra diğer majör para birimlerinden euro ve sterlin ise bugüne düşüşle başladı.

Euro/TL yüzde 0,30 azalışla 15,7980'den, sterlin/TL yüzde 0,35 düşüşle 19,0490'dan satılıyor.

Risk iştahı düştü

Analistler dolar yorumunda Çin'de COVID-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin ekonomiye yansımalarının endişe yarattığını söylerken, şahinleşen merkez bankalarına yönelik beklentilerin de küresel bazda risk iştahını azalttığını belirtiyor.

Bu süreçte tahvil piyasalarından çıkışlar devam ederken, yatırımcıların dolara olan talebi ise gücünü muhafaza ediyor.

Analistler, bugün Avrupa piyasalarının devam eden resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını anımsatarak, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı ile merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.