Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerin dolar yorumu

Dolar haftaya düşüşle başladı. Eylül ayından bu yana hızlı bir yükseliş grafiği sergileyen dolar, tarihi zirvesi olan 11,35'e kadar yükseldikten sonra haftayı 11,25 liradan tamamlamıştı. Haftanın başlangıcında ise piyasaların açılışına doğru düşüş devam ederken dolar güne 11,05 lira seviyesinden başladı.

Dolar euro karşısında 16 ayın zirvesine yaklaştı

Avrupa'daki koronavirüs endişelerinin artmasıyla birlikte dolar, euro karşısında 16 ayın zirvesine yakın işlem gördü. Dolar endeksi, geçen hafta 96,266 ile kaydettiği 16 ayın zirvesinden çok uzaklaşmayarak 96,065 seviyesinden işlem gördü.

Dolar, riske duyarlı Avustralya ve Kanada doları karşısında Ekim ayının başlarından bu yana görülen en yüksek seviyeye yakın seyrederken, ham petroldeki gerileme emtia bağlantılı para birimleri üzerinde baskı oluşturdu.

Analistlerin dolar yorumu

Analistler, ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerin ekonomik toparlanmanın devam ettiğini göstermesinin ardından tahvil piyasalarında oynaklığın ve dolar talebinin azaldığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında yerleştiğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,0 seviyesinin direnç, 95,2'nin ise destek konumunda olduğunu söyledi.