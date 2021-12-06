Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerin dolar yorumu

Son dönemde yükselişiyle dikkat çeken dolar, geçtiğimiz hafta sert değer kayıpları ve aşırı oynaklık nedeniyle TCMB'nin müdahalesinin ardından 14 sınırından dönerken, bu haftaya ise 13,80 lira seviyelerinden başladı. Sabah saatlerinde ise piyasaların açılmasıyla birlikte yatay seyreden kurlar hızla yüzde 1'i aşan yükselişler kaydetti.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son zamanlarda şahinleşen tonu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin küresel dolar talebini artırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Küresel piyasalarda bugün

Uluslararası piyasalara bakıldığında Asya borsaları, ABD ve Avrupa vadeli işlemlerindeki yükselişlerin aksine geriledi. Tahviller son günlerdeki son kazanımlarının bir kısmını geri verirken, Suudi Arabistan'ın ham petrol fiyatlarını artırmasıyla petrol fiyatları yükseldi.

Riskli para birimleri, Omicron varyantına dair oluşan belirsizlikle yükselen dolar karşısında değerlerini koruyabilmek için mücadele verirken ABD'de enflasyonun yükselmeye devam etmesi ve faizleri yükseltecek baskı yaratması bekleniyor.

Yatırımcılar tahvil alımlarının daha erken azaltılması ve para politikasının sıkılaştırılması beklentilerini şekillendirmek için Cuma günü açıklanacak olan ABD tüketici fiyatları verilerini bekleyecekler.