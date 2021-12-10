Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerin dolar yorumu

Haftanın ilk gününe yüzde 2 civarında düşüşle başlayan dolar, piyasaların açılmasının ardından kayıplarını toplayarak yükselişe geçti. Doların TL karşısında yükselişi bugün de devam ediyor. Güne önceki günün kapanışına göre yüzde 0,30 artışla başlayan dolar, bugün 13,84 lira seviyesinde işlem görüyor.

Doların yanı sıra majör döviz birimlerinden euro ve sterlin de güne yükselişle başladı. Euro yüzde 0,16 yükselerek güne 15,62 liradan başlarken, sterlin ise yüzde 0,32 yükselişle 18,29 liradan başladı.

Analistlerden dolar yorumu

Dolardaki son durumu yorumlayan analistler, yeni tip koronavirüs salgında ortaya çıkan omicron varyantına dair gelişmelerin ve küresel ölçkte artan enflasyon endişelerinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını söylüyor.

Ayrıca analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü açısından kritik olacağını vurguluyor.