Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerin dolar yorumu

Kur Korumalı TL Mevduat uygulamasının ardından sert düşen dolar, 2021'in son haftasında ise yeniden yükselişe geçti. Yılı yükselişle kapatan dolar, bu haftanın ilk gününe de yükselişle başladı. Önceki kapanışına göre yüzde 1,8 artan dolar bugün 13,65 lira seviyelerinde bulunuyor. Dolarda olduğu gibi euro ve sterlin de yükselişini yeni yılın ilk haftasında sürdürüyor. Euro yüzde 2,7 yükselişle 15,51 lira olurken, sterlin ise yüzde 2,9 yükselişle 18,47 lira oldu.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının risk algısını artırdığını belirterek, yurt içi piyasalardaki dengelenme sürecinin bir süre daha devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 13,58, yıllık bazda ise yüzde 36,08 arttı. Türkiye'de Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de aralıkta aylık bazda yüzde 19,08, yıllık bazda yüzde 79,89 yükseldi. Ayrıca, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 52,1'e çıktı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde 2021 yılına ilişkin ihracat verileri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.