Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerin dolar yorumu

Dolar, yatırımcıların ilgi odağında olmayı sürdürüyor. Son dönemde yükseliş eğiliminde hareket eden dolar, güne yükselişle başladı. Dün günü yüzde 1,3 yükselişle 14,8513'ten tamamlayan dolar, bugün ise yüzde 0,7'nin üzerinde yükselişle 14,9500 liradan işlem görüyor.

Jeopolitik gerilimle birlikte dolarda yükseliş sürerken, diğer majör para birimlerinden euro ve sterlin de yükseliyor. Euro/TL yüzde 0,79 artışla 16,4210'dan, sterlin/TL yüzde 0,65 yükselişle 19,5430'dan satılıyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, dün yüzde 7,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan ABD'nin yıllık enflasyonu ile birlikte Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın dolar talebini güçlü tutmaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre ödemeler dengesi ocakta 7,11 milyar dolar açık verirken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı.

Bugün öğleden sonra ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin önemli direnç olduğunu belirten analistler, 98'in ise destek olarak izlendiğini aktardı.