Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Bu seviyeden dolar alınır mı?

Döviz kurları Türk lirası karşısında yükselişini sürdürüyor. Eylülden bu yana vites artıran dolar, TL karşısında son kapanışının ardından yüzde 6'nın üzerinde arttı. Dolar bugün 17,65 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar dışında diğer döviz birimlerinde de artışlar görüldü. Euro yüzde 7'ye yakın artışla 19,85 lira seviyesine çıktı. Sterlin ise 22,98 lira seviyesinde bulunuyor. Türkiye'de TL karşısında yükselen dolar, küresel piyasalarda da yükselişine devam ediyor.

TCMB, doların TL karşısında yükselişine aralık ayında 5 kez müdahale ederken, yapılan doğrudan satışlarla yaklaşık 6 milyar dolarlık satış yapıldı. Bu müdahaleler sonucunda gün içerisinde kurda düşüş sağlansa da bu düşüş sınırlı kaldı ve dolar kayıplarını yeniden topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunda farklı platformlarda yaptığı açıklamalarda faiz karşıtı söylemlerine devam etti. Faiz indirimleri konusunda “Benden başka bir şey beklemeyin” diyen Erdoğan, “Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğini” vurguladı.

"Düşük faiz politikasına devam etmek TL'yi zayıflatır"

Türkiye'de düşük faiz politikası devam ederken, TL döviz karşısında zayıflamaya devam ediyor. Yabancı finans kuruluşları TCMB'nin bu politikaya devam etmesi halinde TL'deki kayıpların daha da derinleşeceğini söylüyor.

Kanada merkezli TD Securities, TCMB'nin mevcut politikasından dolayı kayıpların önümüzdeki dönemde devam edeceğini, bunun sonucunda TCMB'nin U dönüşü yapmak zorunda kalacağını ve 2022'de faiz artırmak zorunda kalacağını söyledi.

Fransa merkezli Societe Generale stratejistleri ise acil faiz artırımının gerekliliğinin altını çizdi. Mevcut stratejinin merkezdeki rezervlerin erimesi endişesiyle işe yaramayacağı belirtilirken, giderek artan dolarizasyonun yurtiçi bankalara zarar verdiği belirtildi.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, mevcut stratejinin cari açığın azaltımasına ve TL'yi istikrara kavuşturmasına şüpheyle bakıyor. TCMB'nin zayıf rezervleri nedeniyle müdahalelerin olumsuz etki yapabileceğine vurgu yapıldı.

Danimarka merkezli Danske, TL'deki değer kayıplarının süreceğini öngörüyor. Bankanın başanalisti ve gelişen piyasalar araştırma direktörü Jakob Christensen “Şu anda TCMB faiz indirimine ara verecek olsa bile enfl asyonun yükselmeye devam etmesi ve Fed’in sıkılaşma moduna geçmiş olması TL’nin daha da zayıfl ayacağı görüşünü destekliyor. TL’deki sert kayıplar enfl asyona geri besleme yaptığı için önümüzdeki iki üç aylık enfl asyon görünümünden endişeliyim… kesinlikle yüzde 30’un üzerine çıkacak” dedi.

İsveç merkezli Handelsbanken ekonomistleri TCMB müdahalelerinin geçici bir önlem olduğunu söyledi. Handelsbanken ekonomistleri TCMB’nin rezervleri orta ve uzun vadede TL’deki kayıpları tersine çevirmek veya stabilize etmek için bile yeterli olmadığı vurgulandı.

İngiltere merkezli bağımsız ekonomik araştırmalar yapan Capital Economics ise TL’nin baskılanmaya devam edeceği ve sermaye kontrolü uygulanmasının ihtimal dahilinde olduğu görüşünde.

Hollanda merkezli ING ise TL’nin küresel piyasalarda dolardan sonraki en önemli odak noktalarından biri olduğunu ve TCMB’nin doğrudan müdahaleye devam ettiğini belirterek “piyasaların Katar’la yapılan swap anlaşmasından sonra yeni döviz swap anlaşması yapıp yapmayacağına odaklanacağını” öngörüyor.

Monex Europe da TCMB’nin kararlarının piyasalar gözünde hala Erdoğan tarafından alındığı görüşünün hakim olması nedeniyle TL’deki baskıların önümüzdeki aylarda devam edeceğini öngörüyor.

İsviçre merkezli varlık yönetimi şirketi GAM Investments’tan gelişen piyasalar fon yöneticisi Paul McNamara da TCMB’nin sermaye kontrolleri uygulamak zorunda kalabileceğini dile getiriyor.

Bu seviyeden dolar alınır mı?

Ekonomistler dövizi olanların satış için acele etmemelerini öneriyor. Panik halinde karar verilmemesini öneren ekonomistler, ani kararların tasarruf sahiplerine zarar ettirebileceğinin altını çizdi. Yatırım yapmak isteyenlere ise sepet yapmaları öneriliyor.