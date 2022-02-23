Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Bugün dolar ne kadar?

Dolar güne düşüşle başladı. Önceki kapanışının ardından yüzde 1 düşüş yaşayan dolar şu anda 13,80 lira seviyesinden işlem görüyor. Birikimini dolara göre planlayanlar Ukrayna-Rusya gerilimiyle birlikte dolar yükselecek mi, düşecek mi sorusuna yanıt ararken, analistler jeopolitik gerginliğin döviz kurları üzerinde etkili olmasını bekliyor.

Dolarda düşüş yaşanırken, talep gören döviz birimlerinden euro ve sterlin ise güne yükselişle başlamış durumda. Bugün euro/TL yüzde 0,06 artışla 15,6470'ten, sterlin/TL yüzde 0,08 yükselişle 18,7670'ten satılıyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin risk iştahını düşürerek varlık fiyatlarında oynaklığı artırdığını belirtti.

Güvenli liman arayışının dolar talebini de artırdığını ve doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini kaydeden analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının döviz kurları üzerinde etkili olmayı sürdürebileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.