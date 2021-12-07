Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar ne kadar oldu?

Son günlerde dalgalanan ve 13,80 lira seviyelerine tutunan dolar, haftanın ikinci gününe düşüşle başladı. Yüzde 2 civarındaki düşüşün ardından dolar güne 13,51 lira seviyesinden başlarken, piyasaların açılmasının ardından dolar kayıpların bir kısmını geri aldı. Şu anda dolar 13,68 lira seviyesinde sevrediyor.

TCMB'nin dolara müdahalesi son olarak 13,80 seviyesinde gerçekleşirken, bu seviyelere yakın duran dolarda yatırımcılar bir müdahale olup olmayacağını izlemeye devam edecek. Analistler TCMB'nin bu müdahalesini TL'nin yeni değer kayıplarının önüne geçme amacı olarak yorumladı.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasının küresel bazda risk algısını düşürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksi, Avro Bölgesi'nde üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.