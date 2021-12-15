Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar ne kadar oldu?
Haftaya yükselişle başlayan dolar, Fed kararı öncesinde yükselişine devam ediyor. Güne 14.50 TL'nin üzerinde başlayan dolar konusunda piyasalar Fed'in alacağı kararı merak ediyor. Fed'in faiz kararının yanı sıra PPK toplantısından çıkacak kararlar da merakla bekleniyor.
Dolarda son durum merak ediliyor. Haftaya Türk lirası karşısında yüzde 3,2 değer kazanarak başlayan dolar yükselişine devam ediyor. Merkez Bankası'nın müdahalesiyle bir miktar geri çekilen dolar, bugüne ise 14,50 liranın üzerinde başladı. Piyasalar Fed'in faiz kararının ve TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısının doları nasıl etkileyeceğini takip ediyor.
Şu anda dolar 14,56 lira seviyesinde bulunuyor.
Fed kararı bekleniyor
Piyasalar dolar için Fed'in açıklayacağı faiz kararını bekliyor. İki gün sürecek Fed toplantısında para politikasında sıkılaştırmaya gidilmesi ihtimali risk iştahını azaltırken, Fed'in tahvil alımlarını erken durduracağını açıklamasınınfaiz oranlarının artırılacağı olarak görülmesi merkez bankaları üzerinde baskı yaratıyor.
Yeni tip koronavirüsün omicron varyantının yarattığı endişeler de küresel piyasalarda doların seyrini etkiliyor.
Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak sonuçlar piyasalar tarafından merakla takip ediliyor. Türkiye'de de enflasyon endişeleri artarken TCMB'nin yine de faiz indirimlerine devam edeceği düşünülüyor.