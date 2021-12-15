Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar ne kadar oldu?

Dolarda son durum merak ediliyor. Haftaya Türk lirası karşısında yüzde 3,2 değer kazanarak başlayan dolar yükselişine devam ediyor. Merkez Bankası'nın müdahalesiyle bir miktar geri çekilen dolar, bugüne ise 14,50 liranın üzerinde başladı. Piyasalar Fed'in faiz kararının ve TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısının doları nasıl etkileyeceğini takip ediyor.

Şu anda dolar 14,56 lira seviyesinde bulunuyor.

Fed kararı bekleniyor

Piyasalar dolar için Fed'in açıklayacağı faiz kararını bekliyor. İki gün sürecek Fed toplantısında para politikasında sıkılaştırmaya gidilmesi ihtimali risk iştahını azaltırken, Fed'in tahvil alımlarını erken durduracağını açıklamasınınfaiz oranlarının artırılacağı olarak görülmesi merkez bankaları üzerinde baskı yaratıyor.

Yeni tip koronavirüsün omicron varyantının yarattığı endişeler de küresel piyasalarda doların seyrini etkiliyor.

Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak sonuçlar piyasalar tarafından merakla takip ediliyor. Türkiye'de de enflasyon endişeleri artarken TCMB'nin yine de faiz indirimlerine devam edeceği düşünülüyor.