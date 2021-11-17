Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar tarihi zirvesini yeniledi

Dolar, Fed'in normalleşme adımlarını öne çekebileceği beklentilerinin artmasıyla küresel çapta güçlenmeye devam ediyor. Türk Lirası ise T.C. Merkez Bankası'nın gevşek para politikası ve faiz kararı öncesinde zayıflamayı sürdürüyor. Dolar/TL tarihi zirvesini 11,45'e taşırken, faiz indirimi beklentisi ve ABD tarafındaki verilerin iyi gelmesi sonrası güçlenen dolar endeksi TL'de kaybın devam etmesine neden oluyor.

Piyasalarda, TCMB'nin faiz indirimine devam edeceği beklentisi hakimken, analistlere göre kurda yukarı yönelimin sürmesi durumunda 10.45 ilk direnç bölgesi olarak izlenecek.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, küresel bazda artan enflasyon baskılarının ABD'nin tahvil piyasalarında oynaklığı artırdığını ve dolar talebini güçlendirdiğini kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.