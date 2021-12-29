Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar yorumu
Dolar haftanın üçüncü gününde yükselişine devam ediyor. Geçtiğimiz haftaya 18 liranın üzerinde başlayan ancak sert düşüşle 10 liraya kadar çekilen dolar, bu hafta yeniden yükselişe geçerken, bugün dolar 12 liranın üzerinde bulunuyor.
Geçtiğimiz haftaya 18 liranın üzerinde başlayan dolar, TL mevduata gelen destekle birlikte sert düşerek 10 lira seviyelerine gerilemişti. Dolardaki düşüş bu hafta devam etmezken, haftanın üçüncü gününde de dolar yükselişini sürdürdü. Bugün dolar 12 lira seviyesini aştı. Sabah saatlerinde 12,25'i gören dolar, piyasaların hareketlenmesiyle 12,10 liraya geriledi.
Analistlerden dolar yorumu
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yılın son işlem günlerinde piyasalarda oynaklığın devam ettiğini kaydetti.
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün yayımladığı 2022 yılına ilişkin para ve kur politikası metninde, zorunlu karşılıkların, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanılacağı belirtilerek, 2022'de Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacağı, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmaların önceliklendirileceği kaydedildi.
Bugün ABD'de açıklanacak bekleyen konut satışları ve stok verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.