Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar zirve üzerinde seyrini sürdürüyor

Son dönemde tarihi zirvesini gören dolar, 10 lirayı aşarken güne bu seviyenin üzerinde seyrederek başladı. Dolar Türk Lirası karşısında değer kazanırken, piyasalar perşembe günü Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararını beklemeye başladı.

Küresel çapta değer kazanan dolar, Türkiye'de devam eden enflasyon ve para politikası endişeleriyle yükselişine devam ederken, TCMB enflasyondaki yükselişe ve TL'de lokallerin alım gücünü düşüren değer kaybına rağmen para politikasını gevşetiyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin 31 yılın en yükseğine çıkmasının ardından faiz artışının beklenenden daha önce yapılacağı endişesinin küresel dolar talebini artırdığını kaydetti.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre ise ödemler dengesi eylülde 1 milyar 652 milyon fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

Analistler, ABD'de enflasyon beklentilerine ilişkin seyrin dolar kuru üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin destek, 95,5'in direnç olarak takip edileceğini söyledi.

Yuan, dolar karşısında değer kazanıyor

Dolar, daha riskli para birimleri karşısında gerilerken, yuan beş ayın zirvesine yükseldi. Yatırımcılar ABD perakende satış verilerini beklerken, ABD ve Çin'in liderlerinin görüşmelerine ılımlı bir başlangıç yaptığı görüldü. Euro bölgesinde koronavirüs vakalarındaki artış ve ECB'nin faiz artırım beklentilerine karşı koymasının yarattığı endişelerle dün 16 ayın en düşük seviyesine gerileyen euro bugün yüzde 0,2 artışla 1,1383 dolara yükseldi.