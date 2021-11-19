Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolarda 11,50 bekleniyor

T.C. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından dolar 11 lirayı aştı ve 11,30 seviyesine kadar yükseldi. Bugüne de 11 lira üzerinde başlayan dolarda analistler 11,50 seviyesini beklemeye başladı. Doların zirvesini gördüğü kararın ardından euro ise 12,82 ile zirvesine çıktı.

Analistlerin dolar yorumu

Analistler, ABD'de dün açıklanan makro ekonomik verilerin ekonomik toparlanmanın devam ettiğini göstermesinin ardından tahvil piyasalarında oynaklığın ve dolar talebinin azaldığını bildirdi.

Bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında yerleştiğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,0 seviyesinin direnç, 95,2'nin ise destek konumunda olduğunu söyledi.