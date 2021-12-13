Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolarda son durum

Dolar, yükselişine haftanın ilk gününde devam ediyor. Önceki kapanışının ardından TL karşısında yüzde 3,2 değerlenen dolar, 14,32 lira seviyesinden işlem görürken, yatırımcılar doların seyrinin nasıl olacağını merak ediyor. Analistler Fed'in faiz kararı öncesinde küresel dolar talebinin arttığını söylerken, yurtiçinde ise TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısın doların TL karşısındaki durumu üzerinde etkili olacağı vurgulandı.

Doların yanı sıra euro ve sterlin de haftaya yükselişle başladı. Euro yüzde 3,08 artışla 16,20 lira seviyesine gelirken, sterlin ise yüzde 3 artışla 18,99 seviyesinde bulunuyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde küresel dolar talebinin arttığını belirtti. Bu hafta, çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararı sonrası perşembe günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.

Bugün, yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekim ayında 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 15 milyar 425 milyon dolar oldu. Sanayi üretim endeksi ise ekimde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.

Analistler, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmayı sürdürdüğünü kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.