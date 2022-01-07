Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolarda son durum
Hafta başından bu yana yükselişte olan dolar, güne düşüşle başladı. Önceki gün kapanışını 1,29 artışla 13,83 liradan yapan dolar, bugün 13,79 lira seviyesinde bulunuyor. Analistler dolar yorumunda ABD'de açıklanacak istihdam verisinin dövizde oynaklığa neden olabileceğini söyledi.
Yeni yıla yükselişle başlayan dolar, bugün bir miktar düşüş yaşadı. Dünü yüzde 1,29 artışla 13,80 lira seviyesinden kapatan dolar, yeni günün başlangıcında yükselişini sürdüremedi. Dolar bugüne kapanışının yüzde 0,3 altında 13,79 lira seviyesinden başladı. Günün başlangıcında sterlin yüzde 0,15 düşüşle 18,69 lira olurken, euro ise 0,10 artışla 15,61 lira seviyelerine çıktı.
Analistlerden dolar yorumu
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikaları üzerinde etkili olması nedeniyle, olası beklentilerden uzak gerçekleşmelerde döviz kurlarında oynaklığın artabileceğini ifade etti.
Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5'in direnç, 96 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.