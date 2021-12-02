Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolarda son durum ne?
Son dönemde yüksleişte olan dolar, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasının ardından güne yatay seyirde başladı. 13 lira seviyesinin üzerinde bulunan dolarda gözler TCMB'nin düzenleyeceği yatırımcı toplantısına çevirilmiş durumda.
Dolar güne yatay seyirle başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasının ardından göreve Nureddin Nebati atanırken, bu atamanın ardından piyasalarda önemli bir reaksiyon görülmedi. Şu anda 13,42 lira seviyesinde bulunan dolar, bu sabah en yüksek 13,53 lira, en düşük ise 13,14 lira seviyesini gördü.
Gözler yatırımcı toplantısında
Piyasalar bugün T.C. Merkez Bankası'nın düzenleyeceği yatırımcı toplatısından çıkacak mesajları bekliyor. Ayrıca TCMB'nin satın yönünde doğrudan müdahalesinin devam edip etmeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.
Nebati düşük faize devam mesajı vermişti
Daha önce Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Nureddin Nebati, daha önceki açıklamasında düşük faiz politikasını uygulamakta kararlı olduklarını ifade etmişti. TCMB'nin de aralık ayında yine faiz indirimine devam edeceği düşünülüyor.
Analistlerden dolar yorumu
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta başından bu yana yaptığı açıklamalarda kullandığı şahin tonun varlık fiyatlarında oynaklığı ve dolar talebini artırmayı sürdürdüğünü belirtti.