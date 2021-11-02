Dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte analistlerin dolar yorumu

Dolar güne 9,5 lira seviyesinden başladı. Son dönemde Türkiye gündeminde yaşananlar doların Türk Lirası karşısında güçlenmesine neden oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve görev değişiklikleri ile başlayan yükseliş sonrasında büyükelçi gerilimi doların yukarı yönde hareketini desteklerken, bu gerilimin bir diplomatik gerilime dönmemesi ile bir nebze olsun dolar gerilese de, son olarak TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Enflasyon Raporu sunumundaki açıklamaları ile dolar bir kez daha yükselişe geçti.

Kavcıoğlu neler söyledi?

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Enflasyon Raporu sunumunda, son faiz kararı ve ‘sınırlı alan’ sorusuna yanıt verdi.

Başkan Kavcıoğlu, 200 baz puan indirim ve PPK metninde yer alan 'sınırlı alan' ifadesi için şu açıklamayı yaptı:

Son faiz indiriminde daha önce de belirttiğimiz üzere arz koşulları çekirdek enflasyon ve talepteki gelişmeleri işaret ederek buralardaki gelişmelere göre hareket edeceğimizi söylemiştik.

Pandemi sonrası açılmanın arkasından başlayan talebin daha sonra enerji ve emtia fiyatları, gıda fiyatlarında yukarı yönlü hareketler, tedarik zincirindeki sıkıntılar Türkiye’de enflasyonda yukarı yönlü gidişi tetikledi.

Biz de diğer gelişmiş merkez bankaları gibi bu şokların geçici olduğunu düşünüyoruz.

Uzun süredir sıkı para politikası uyguladık son 1 yılda 11 puan faiz yükseltmiştik. Enflasyondaki gidişatı etkileyen bu arz şoklarının geçici olduğunu düşünüyoruz. Gelinen noktada indirime gitme nedenimiz geçici sıkıntıları dışarıda tutarak kendimize bir alan gördük.

Dolayısıyla gelişmelere göre yıl sonuna kadar buralardaki değişimleri arkadaşlarımız çalışıyor. Çalışmalar sonucunda geçici olarak ifade ettiğimiz durumun ne kadar imkan sağlayacağını, ne yönde gelişme göstereceğini göreceğiz. Arkadaşlarımızın çalışmaları ışığında kararlarımızı vereceğiz.

Ekip çalışması ile veri odaklı analize dayalı karar veriyoruz. Merkez bankalarının geçici düşündüğü arz sıkıntılarını aynı şekilde değerlendiriyoruz, gelişmeşleri takip edip kararları vereceğiz.

Analistlerden dolar yorumu

Fransa merkezli Société Généralé tahvil getirilerindeki yükselişin doları destekleyeceği ve euro/ dolar paritesinde 1,15 düzeyinin de aşağı yönlü kırılabileceği görüşünde. Fed sıkılaşmaya giderken Avrupa Merkez Bankası’nın daha ılımlı açıklamalar yapması ING Bank’a göre de Euro’da kısa pozisyonları, dolarda uzun pozisyonları yükseltiyor. Dolarda net uzun pozisyonlar Kasım 2019’dan bu yana en yüksek düzeyde.

Mizhuo Forex Direktörü Neil Jones doların diğer para birimleri karşısında zayıflığının uzun sürmeyeceğini, tekrar uzun vadeli boğa trendine gireceğini söyledi. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS ise ABD dolarında güçlenişin devam edeceği görüşünü paylaştı. Banka ayrıca doların euro, İsviçre frangı ve Japon yeni gibi major para birimleri karşısında da değerleneceğini öngörüyor.

Avustralya merkezli Westpac ekonomistleri de küresel ekonomiye ilişkin görünümün Çin ve Avrupa’daki enerji kriziyle bozulabileceğini ve tam iyileşmenin 2022’ye sarkabileceğini, bunun da dolar endeksini 6 ila 9 ay sürecek tapering boyunca destekleyeceğini öngörüyor. Banka notunda “Dolar endeksi 94,5 düzeyinde çok sağlam durmuyor olabilir ancak küresel iyileşmenin hız kestiğine ilişkin sinyaller ve Fed’in tapering’i ile tekrar güçlenecektir” diyor.