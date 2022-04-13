Dolar yükselir mi? Analistlerden dolar yorumu

Dolardaki son durum, ilgiyle takip ediliyor. Dün, düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,4 düşüşle kapatan dolar, bugüne de düşüşle başladı. Kapanışının yüzde 0,1 altında olan dolar 14,58 lira seviyesinden işlem görüyor. Doların yanı sıra majör para birimlerinden euro ve sterlinde de düşüş yaşanıyor. Euro/TL yüzde 0,07 azalışla 15,7960'tan, sterlin/TL yüzde 0,20 düşüşle 18,9410'dan satılıyor.

Euro/dolar paritesi ise yasal seyrini sürdürüyor. Kapanışının yüzde 0,1 üzerinde dengelenen euro/dolar paritesi 1,0830'dan işlem görüyor.

Analistlerden dolar yorumu

Fed'in mayısta 50 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 85 seviyesine çıkarken, enflasyonun zirve yapmış olabileceği ihtimali tahvil piyasalarındaki satış eğilimini durdurdu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, analistler azalan satış baskısının dolara olan talebi kısmen törpülediğini belirtti.

ABD'de enflasyon yeni zirve yaptı

ABD'de enflasyon yükselişini sürdürürken, mart ayında yüzde 8,5 ile 1982 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Beklentilere paralel gelen veri sonrası piyasalarda kayda değer bir hareket yaşanmadı. Brent petrol yüzde 4'ün üzerinde artışla 102,5 dolardan; spot altının ons fiyatı ise 1.960-1.962 dolar düzeyinde işlem görüyor.