Dolar yükselir mi? Dolar, sterlin ve euro kaç TL?

Dolar güne yüzde 0,09 düşüşle başladı. Dün kapanışını 14,8380 liradan yapan dolar, bugün 14,83 lira seviyelerinde bulunuyor. Birikimini döviz üzerinden yapan vatandaşlar doların yanı sıra euro ve sterlindeki son durumu da yakındann takip ediyor. Her iki para birimi de güne düşüşle başlarken, euro/TL yüzde 0,30 azalışla 16,2790'dan, sterlin/TL yüzde 0,18 düşüşle 19,5570'ten satılıyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.” açıklamasının küresel bazda risk algısını yükselttiğini bildirdi.

Açıklama özellikle emtia fiyatları üzerinde etkili olurken, dün Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 5,7 değer kazanarak 117,8 dolara çıkmasının ardından, yeni günde de yükselişini sürdürerek 118 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri sözle yönlendirmelerinde 50 baz puanlık faiz artışını desteklemeye devam ediyor. Dün açıklamalarda bulunan St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in enflasyonu kontrol altına alması için daha agresif faiz artırımları yapması gerektiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle, tahvil piyasalarında Fed'in mayısta 50 baz puan faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 67'ye yükseldi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'da katılacağı toplantılardan gelecek haber akışının varlık fiyatlarını etkileyebileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının özeti ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıdan gelecek haberlerin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışı veri gündeminde ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 98,5'in destek konumunda olduğunu bildirdi.