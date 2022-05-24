Dolar yükselir mi, düşer mi? 16 TL'yi geçti

Dolar bugüne yükselişle başladı. Haftanın açılış gününde dalgalı seyreden dolar, bu sabah itibariyle 16 liranın üzerine çıktı. Yaklaşık iki haftadır agresif bir yükseliş içinde olan dolar, dün akşam saatlerinde ise düşüş yaşandı. Yaşanan bu düşüş ise kalıcı olmadı ve ay başından bu yana TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 8'i aştı.

Analistler dolar yorumunda bu hafta takip edilecek gelişmelerin altını çizdi. ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı, Moody's Türkiye olası not değerlendirmesi ve Davos Zirvesi'nden gelecek açıklamaların piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin devam ettiğini belirterek, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin dolar endeksindeki son düşüşte etkili olduğunu kaydetti.