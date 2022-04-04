Dolar yükselir mi, düşer mi? Analistlerden dolar yorumları

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü önceki kapanışının heme üzerinde tamamlayan dolar, yeni haftaya yüzde 0,1 yükselişle başladı. Dolar saat 10.55 itibariyle 14.70 seviyesinden işlem görüyor. Doların yanı diğer majör para birimlerinden euro haftaya yatay seyirle başlarken, sterlin ise yükselişle başladı.

Yeni haftanın ilk gününde euro/TL 16,22 olurken, sterlin/TL ise 19,31 liradan işlem görüyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydetti.

ABD'nin tahvil piyasalarında satış baskısının güçlenmeye devam ettiğini bildiren analistler, ABD'nin 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizlerinde getiri eğrisinin terse dönmesinin piyasalarda tedirginliği beslediğini dile getirdi.

Analistler, bu iki varlıkta getiri eğrisinin tersine dönmesinin son 70 yılda genellikle resesyonun habercisi olduğunu ifade ederek, bu kapsamda ABD Merkez Bankası'nın atacağı adımların öneminin arttığını söyledi.

Yurt içinde ise bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 5,46, yıllık ise yüzde 61,14 arttı.

Bugün ayrıca ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 98,4 seviyesinin önemli destek olduğunu belirtti.