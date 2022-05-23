Dolar yükselir mi, düşer mi? Analistlerden dolar yorumları

Geçtiğimiz haftayı 15,93 lira seviyesinden tamamlayan dolar, yeni haftaya yükselişine devam ederek başladı. Güne önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 15,9380 lira seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz hafta 15,99'ları test eden dolar/TL, bugün en yüksek seviye olarak 15,9720'ye kadar tırmandı.

Doların yanı sıra euro ve sterlin de haftaya yükselişle başladı. Euro/TL yüzde 0,6 yükselişle 16,9040'tan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 20,0120'den satılıyor.

Analistlerden doları yorumu

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin devam ettiğini belirterek, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin dolar endeksindeki son düşüşte etkili olduğunu kaydetti.

Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102,3'ün destek, 103,4'ün direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.