Dolar yükselir mi, düşer mi? Analistlerden dolar yorumu

Dolar güne 9,73 lira seviyelerinden başladı. Son dönemde tarihi zirvesini gören dolar, yatırımcıların ilgi odağında. Özellikle Fed toplantısının ardından doların nasıl bir yönde ilerleyeceği araştırılırken, toplantıdan çıkan tahvil alımlarının kademeli olarak azaltılması kararı ile dolar hafif düşüşe geçti, sonrasında ise dip alımlarıyla güçlenmeye başladı.

Analistlerden dolar yorumu

Fed toplantısının ardından dolar değerlendirmesinde bulunan uzmanlara göre, dolarda yaşanan küresel düşüşü yatırımcılar bir alım fırsatı olarak gördü.

Fransa merkezli Societe Generale'den makrostratejist Kit Jukes, çoğu yatırımcının dolar almak için dip yapmasını beklediğini söyledi.

Daha önce Mizhuo Forex Direktörü Neil Jones da, doların tekrar uzun vadeli boğa trendine gireceğini ve doların majör para birimleri karşısında yeniden değer kazanacağını söylemişti.