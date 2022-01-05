Dolar yükselir mi, düşer mi? Analistlerden dolar yorumu

2021 Aralık'taki sert düşüşünün ardından dolar, yılın son haftasında yükselişe geçerek 2022'ye yükselişle merhaba dedi. Yeni yılda da yukarı yönde grafiğini devam ettiren dolar, dün yüzde 2,52 artışla 13,42 lira seviyesinden günü tamamladı. Dolardaki yükseliş bugün de devam ederken, güne 13,44 lira seviyesinden başladı.

Analistlerin dolar yorumu

Analistler, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına mayısta başlayabileceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle küresel dolar talebinin arttığını belirtti.

Fed'in bu akşam açıklanacak toplantı tutanaklarında, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını aktaran analistler, faiz artışının zamanına ilişkin beklentilerin değişmesi halinde piyasalarda oynaklığın da artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde sakin bir veri takvimi bulunduğunu kaydederek, yurt dışında ise Almanya, Avro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini söyledi.