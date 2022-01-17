Dolar yükselir mi, düşer mi? Analistlerden dolar yorumu

Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen dolar, yeni haftaya kapanışının altında başladı. Haftanın ilk gününe 0,5 azalışla başlayan dolar 13,45 lira seviyesinden işlem görürken, tek düşüş dolarda olmadı. Euro ve sterlin de haftaya azalışla başlayan döviz cinslerinden oldu. Euro 0,42 değer kaybıyla 15,36 lira olurken, sterlin ise 0,48 azalışla 18,40 liradan işlem görüyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşmesinin tahvil piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini, buna karşın para politikasında belirsizliklerin azalmasının dolar talebini kısmen de olsa zayıflattığını bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre Çin ekonomisinin son çeyrekte güçlü ihracatın desteğiyle yıllık bazda yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğünü, buna karşın verinin detaylarına bakıldığında zayıf tüketim ve emlak sektöründeki yavaşlamanın ekonomide soğumaya işaret ettiğini belirten analistler, Çin Merkez Bankasının faiz indirimleri ile ekonomiyi destekleyici adımlarına devam edebileceğini kaydetti.

Analistler, bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Bugün, yurt dışında zayıf veri gündemi ve ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle sakin bir seyrin öne çıkabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin destek, 95,5'in direnç konumunda olduğunu söyledi.