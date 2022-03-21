Dolar yükselir mi, düşer mi? Analistlerden dolar yorumu

Dolar, geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlamıştı. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte jeopolitik endişelerin sürmesi dolara talebi güçlü kılarken, dolar yeni haftaya da yükselişle başladı. Kapanışının ardından yüzde 0,2 yükselen dolar 14,8430 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Diğer majör para birimlerinden euro güne düşüşle başlarken, sterlin ise yükselişine devam etti. Euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 16,3950 TL olurken, sterlin ise yüzde 0,1 artışla 19,5280 TL'den satılıyor.

Analistlerden dolar yorumu

Dolar yorumunda analistler Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlanmalar üzerinde etkisinin devam ettiğinin altını çizerken, risklere ilişkin endişelerin dolara talebin güçlü kalmasını sağladığını belirtiyor.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 97,5'in destek konumunda bulunduğunu ifade etti.