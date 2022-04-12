Dolar yükselir mi, düşer mi? Analistlerden dolar yorumu

Dolar güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 14,68 liradan işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden doların güne yükselişle başlarken, majör para birimlerinden euro ve sterlin ise düşüşle başladı. Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 15,9450'den, sterlin/TL yüzde 0,07 düşüşle 19,1020'den satılıyor.

Dolar endeksi son dönemin en yüksek seviyesinde

Dolar endeksi 100,2 ile 18 Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda 100,1'de dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0860'tan satılıyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler dolar yorumunda enflasyon baskısı sonucunda şahinleşen Fed'in tutumunun ABD tahvil piyasalarında satış eğilimini desteklediğini, bunun sonucu olarak da dolara olan talebin arttığını ifade ediyor.

Fed yetkilileri ise dün yaptıkları sözlü yönlendirmede, 50 baz puanlık faiz artışını olumlu karşılarken, oluşacak hasarların en aza indirgenmeye odaklandıklarını ancak para politikasında esneme olmayacağını belirtti.

Yaşanan gelişmeler sonucunda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi üst üste sekiz gün artarak yüzde 2,83'le Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Tahvil piyasalarında yüzde 84 ihtimalle Fed'in mayısta 50 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başladı.

Analistler, Fed'in bilanço küçültmesine yönelik detaylara ilişkin sözle yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydederek, bugünün veri takviminde ayrıca Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin öne çıktığını bildirdi.