Dolar yükselir mi, düşer mi? Analistlerden dolar yorumu

Dün kapanışını yüzde 0,2 yükselişle tamamlayan dolar, yeni güne de yükselişle başladı. Dünkü kapanışını 14,79 liradan yapan dolar/TL bugün ise 14,81 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Dolardaki yükselişin yanı sıra, diğer majör para birimlerinden euro güne azalışla başlarken, sterlin ise yatay seyirde başladı. Euro/TL 15,72 liradan, sterlin ise 18,61 liradan işlem görüyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikası tutumunun, doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Tahvil piyasalarında Fed'in gelecek dört toplantıda en az 50'şer baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını kaydeden analistler, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelerin de risk algısını ve dolar talebini etkilemeyi sürdürdüğünü aktardı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade etti.