Dolar yükselir mi, düşer mi? Analistlerin dolar yorumu

Dolar haftaya 9,68 liradan başladı. Son dönemde tarihi zirvesini gören dolar, Fed toplantısının ardından varlık alımlarının azaltılacağı açıklaması ile hafif bir düşüş yaşarken, kısa sürede yeniden güç kazanmaya başladı. Yatırımcılar yeni alımlar için doların seyrini yakından takip ederken, analistlerin dolar yorumunu araştırıyor.

Analistlerden dolar yorumu

Fed toplantısının ardından dolar değerlendirmesinde bulunan uzmanlara göre, dolarda yaşanan küresel düşüşü yatırımcılar bir alım fırsatı olarak gördü.

Fransa merkezli Societe Generale'den makrostratejist Kit Jukes, çoğu yatırımcının dolar almak için dip yapmasını beklediğini söyledi.

Daha önce Mizhuo Forex Direktörü Neil Jones da, doların tekrar uzun vadeli boğa trendine gireceğini ve doların majör para birimleri karşısında yeniden değer kazanacağını söylemişti.