Dolar yükselir mi, düşer mi? Analistlerin dolar yorumu

Dün, düşüş eğilimiyle hareket eden ve günü önceki kapanışına göre yüzde 0,22 azalışla tamamlayan dolar, bugüne ise yükselişle başladı. Dolar şu sıralar 13,83 lira seviyelerinde işlem görürken, aynı dakikalarda euro yüzde 0,10 değer kazanarak 15,70, sterlin ise 0,15 değer kazanarak 18,84 liradan satılıyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler dolar yorumunda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün para politikasındaki belirsizliklere ilişkin soru işaretlerini kısmen de olsa ortadan kaldırmasının ardından tahvil piyasalarında artan satış baskısının dengelendiğini, bu durumun dolar kuruna da yansıdığını bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ABD para politikası için oldukça önemli olduğunu hatırlatan analistler, beklentilerden uzak gerçekleşmelerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verileri ile Fed yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 seviyesinin destek, 96,5'in direnç konumunda olduğunu söyledi.