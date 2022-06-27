Dolar yükselir mi, düşer mi? BDDK kararı sonrası dolarda son durum

Dolardaki yükseliş BDDK'nın açıklamalarının ardından tersine döndü. BDDK'nın ticari kredilere döviz karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeme koşulu getirmesinin ardından dolar, yeni haftaya 16,10 liranın altında başladı. Bu seviye son bir ayın en düşük seviyesi olurken, analistler BDDK'nın kararının dolar karşısında TL'ye destek oluşturacağını söyledi.

Dolar, bugüne önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,1 azalışla başlayan dolar, bugün 10.45 itibariyle 16,70'ten işlem görürken, aynı dakikalarda euro ve sterlinde de değer kayıpları görüldü. Euro/TL yüzde 0,8 düşüşle 17,67 lira olurken, Sterlin/TL ise yüzde 0,8 değer kaybıyla 20,57 lira oldu.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, açıklanan veriler, emtia fiyatlarının seyri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile döviz piyasasındaki oynaklığın sürdüğünü söyledi.

Yurt içinde ise BDDK'nin arka arkaya açıkladığı yeni adımlarının TL'nin dolar karşısında düşüşünü desteklediğini vurgulayan analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat endeksinin öne çıktığını kaydetti.