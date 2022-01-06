Dolar yükselir mi, düşer mi? Dolar yorumu

Dolar son haftalarda yakaladığı yükseliş trendine sürdürüyor. Dolar, sert düşüşünün ardından 2021'in son haftasında yükselişe geçti ve bu yükselişi yeni yılda da devam ettiriyor. Önceki günü 1,78 yükselişle birlikte 13,66 lira seviyelerinden başlayan dolar, bugün ise 13,80 lira seviyesinde bulunuyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler dolar yorumunda, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımladığı Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükseldiğini ve küresel dolar talebinin arttığını kaydetti.

Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5'in direnç, 96 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.