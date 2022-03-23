Dolar yükselir mi, düşer mi? Dolar/TL yatay seyirde

Dünü yatay seyirle kapatan dolar/TL, bugüne de yatay seyirde başladı. Kapanışının hemen altında 14,82 liradan işlem gören dolar, yatırımcılar tarafından yakından takip ediyor. Dolardaki yatay seyir sürerken, sterlin ve euro ise düşüşe geçmiş durumda.

Euro/TL yüzde 0,19 azalışla 16,3240'tan, sterlin/TL yüzde 0,07 düşüşle 19,6470'ten satılıyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyona karşı net tutumun tahvil piyasalarında satış baskısını beraberinde getirirken, doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade etti.

Bu gelişmelerle, tahvil piyasalarında Fed'in mayısta 50 baz puan faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 66'ya yükselirken, sene sonunda politika faizi tabanının yüzde 2,25 olacağı öngörülüyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın varlık fiyatları açısından başlıca risk unsuru olmayı sürdürdüğünü belirterek, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'daki temaslarından gelecek haber akışı ile Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Bugün ayrıca ABD'de yeni konut satışları verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 98,5'in destek konumunda olduğunu söyledi.