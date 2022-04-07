Dolar yükselir mi, düşer mi, sorusuna yanıt aranırken, dolar güne yükselişle başlamış durumda. Saat 11.00 itibariyle ise dolarda küçük bir düşüş yaşandı. Yüzde 0,3 oranında gerileyen dolar, 11.78 liradan işlem görüyor.

Dolar gibi majör para birimlerinden olan sterlin ve euro da güne yükselişle başladı. Euro//TL yüzde 0,28 artışla 16,0710'dan, sterlin/TL yüzde 0,43 yükselişle 19,3050'den satılıyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında agresif sıkılaşma beklentilerini güçlendirmesinin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini bildirdi.

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarında yetkililerinin çoğunun, "bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu" yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Tutanakların ardından tahvil piyasalarında Fed'in mayısta yüzde 77 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı beklentisi fiyatlanıyor.

Analistler, bugün küresel bazda merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade ederek, veri gündeminde ise yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların öne çıktığını kaydetti.