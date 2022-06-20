Dolar yükselir mi, düşer mi? TL/Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolarda son durum merak ediliyor. Geçtiğimiz haftanın kapanışında yükseliş eğiliminde hareket eden dolar, kapanışını yüzde 0,13 artışla 17,3265 Türk lirasından yapmıştı. Yeni haftanın başlangıcında ise dolar güne yatay seyirle başladı ve 17,32 lira seviyelerinden işlem görüyor. Diğer majör para birimlerinden sterlin de haftaya yatay seyirle başlarken, euro ise yeni haftanın başlangıcında yükseliş grafiği çiziyor. Sterlin/TL 21,87 Türk lirası olurken, euro/TL ise yüzde 0,2 artışla 18,22 Türk lirasından işlem görüyor.

Euro/dolar'da son durum

Geçen hafta 105,8 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından dalgalı bir seyir izleyen dolar endeksi, yeni haftanın başlangıcında önceki kapanışa göre yüzde 0,2'lik düşüşle 104,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,0520'den alıcı buluyor.

Analistlerden dolar yorumu

Analistler değerlendirmelerinde Fed'in agresif faiz artırımının güçlü resesyon kaygılarına neden olduğunu ve bunun sonucu olarak döviz piyasalarında dalgalı seyrin devam ettiğini söyledi. Analistlere göre, artan risk aldığı nedeniyle dolara olan talep güçlü kalırken, hafta boyunca önde gelen merkez bnakalarının yetkililerinin açıklamaları piyasaların seyri açısından önemli olacak.