Dolar yükselir mi, düşer mi? Uzmanlardan dolar yorumları

Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başladı. Son kapanışının ardından yüzde 0,2 yükselen dolar şu sıralar 18,6150 Türk lirasından işlem görüyor. Dolarda yükseliş görülürken, euro ve stelin ise düşüş eğiliminde hareket ediyor. Euro/TL 0,1 azalışla 18,4960'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 21,5740'tan satılıyor.

Uzmanlardan dolar yorumları

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların döviz kurlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta Şubat 2020'den bu yana ilk kez 3 aylık hazine bonosu getirisinin altına inerken, Fed'in çalışmalarında bu durum ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini gösteriyor. Bu iki varlık arasındaki fark geçen hafta bir ara eksi 10 baz puana kadar çıksa da, yeni haftanın başında sıfırın hemen altında seyrediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin net bir yönelim bulunmuyor. Buna göre, Fed'in aralıkta yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 44 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde 3. çeyrek büyüme ve ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de Chicago imalat sanayi PMI ve Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 112'nin direnç, 110'un destek konumunda bulunduğunu kaydetti.