Dolar yükselir mi, düşer mi? Uzmanlardan dolar yorumu

Dolar yükselir mi, düşer mi, sorusu birikimini dolarda tutanlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir seyirle geçiren dolar, son dönemde küresel yükselişiyle dikkat çekerken, TL karşısında yeni haftaya önceki kapanışının hemen üstünde başladı.

Geçtiğimiz haftayı 18,5020 TL seviyesinde tamamlayan dolar, yeni haftanın başlangıcında yüzde 0,3 yükselirken 18,5620 seviyesinden işlem görüyor. Dolar TL karşısında değer kazanırken, euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 18,1990'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 20,7780'den satılıyor.

Uzmanlardan dolar yorumu

Analistler, yüksek enflasyon ve faiz ortamının küresel ekonomide toparlanmayı geciktireceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun yatırımcı risk iştahının düşük seyretmesine ve dolar talebinin gücünü korumasına neden olduğunu söyledi.

Piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, bugün veri gündeminde dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını aktardı.

Analistler, bugün ayrıca kapalı oturumda gerçekleştirilecek ve düzenli olarak yapılan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yönetim kurulu toplantısına dair olası açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 112,5'in direnç, 110,7'nin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.