Dolar yükselir mi, düşer mi? Uzmanlardan dolar yorumu

Dolar bir süredir dar bir bantta yatay seyirle hareket ediyor. Dün de aynı şekilde yatay bir seyirde hareket eden ve önceki kapanışının çok az üstünde başlayan dolar günü 18,6049 lira ile kapattı. Bugün ise dünkü kapanış seviyesinin hemen üstünde 18,6090 lirdan güne başladı.

Dolar yatay seyirde hareket ederken euro ve sterlin ise düşüşe geçti. Euro/TL yüzde 0,2 azalışla 18,7170'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 21,5930'dan satılıyor.

Uzmanlardan dolar yorumu

Analistler, küresel çapta resesyon kaygılarının derinleştiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımları sürecinde sona yaklaşıldığı umutlarının da arttığını söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, faizlerde 75 baz puanlık artırıma gitmesi beklenen Banka'nın gelecek döneme ilişkin vereceği mesajların döviz piyasalarının seyrinde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun takip edileceğini belirterek, veri gündeminde ise ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıktığını, teknik açıdan dolar endeksi için 109,3'ün destek, 110,5 ve 111,7 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.