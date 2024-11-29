Dolar yükselişi sonrasında Kazakistan Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Kazakistan Ulusal Bankası, Para Politikası Komitesi'nin faiz baz oranını artırarak yıllık yüzde 15,25 olarak belirlediğini açıkladı. Faiz artırımı kararı, ülkenin ulusal para birimi tengenin değer kaybetmesi sonrasında gündeme geldi.

Tenge, ABD doları karşısında kasım ayında yüzde 5, yıl başından bu yana ise yüzde 12,8 değer kaybederken 1 dolar 488 tengeden 513 tengeye çıktı. Banka bu durumun gerekçesini, hem dış hem iç faktörlerin ülkede döviz kuru üzerinde olumsuz etki yarattığına bağlarken özellikle doların küresel anlamda güçlenmesi, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik durumun ağırlaşması gibi birtakım dış faktörlerin de göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.