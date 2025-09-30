Dolara güven azaldıkça altında rekorlar geldi

Altının ons fiyatı haftaya 3 bin 812 dolarlık rekor seviye ile başladı. Gün içerisinde yükselişini sürdüren altının ons fiyatı, zayıf dolar ve ABD’de hükümetin kapanması riskiyle rekor yenileyerek gün içinde 3 bin 831 doları gördü. Bu­nunla birlikte yurt içi piyasada da gram altın 5 bin 200 TL’den satıldı. Altının onsu, üst üste al­tıncı hafta da yükselişini sürdü­rerek geçen haftayı 3 bin 759 do­lardan tamamlamıştı. Ons altın, hafta içinde 3 bin 791 dolarla re­kor tazeledi. Fed Başkanı Jero­me Powell’ın faiz patikasına iliş­kin net bir sinyal vermemesi do­lar endeksini yükselterek artışı bir miktar törpülese de güvenli liman talebi altının yukarı yönlü seyrini destekledi.

Yatırımcının güvenli limanı

Dün de değerli metallerin ge­nel yükselişiyle birlikte rekor seviyeye çıkan altını destekle­yen iki etki ABD’deki gelişme­ler oldu. ABD’nin borçlarına ilişkin endişelerle yatırımcıla­rın dolara güvenlerini giderek kaybetmesi altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı. “Güven­li liman” varlıklardan olan al­tın, jeopolitik risklerin yanın­da hem artan belirsizlik hem ekonomilerdeki durgunluk endişesi hem de başta ABD ol­mak üzere dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

Dün altının ons fiyatı 3 bin 831 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Yeni yılın ilk gününe 2 bin 623 do­lardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana bin 208 dolar değer kazandı. Altının ons fiyatı yıl başından bu yana yaklaşık yüz­de 46 arttı. Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna’daki jeopolitik geliş­melere ek olarak ABD’nin finan­sal istikrarına duyulan güvenin azalması ve bunun dolara duyu­lan güvene zarar vermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) son fa­iz indirimi altının ons fiyatını yu­karı yönlü desteklediğini belirtti.

Donald Trump yönetiminin ekonomik politikaları, yüksek ulusal borç ve düşürülen kre­di notu nedeniyle ABD devlet tahvillerine yönelik endişeler artarken şimdi ABD hüküme­ti federal kurumların büyük bir bölümünü felç edebilecek bir kapanma tehdidi ile karşı kar­şıya bulunuyor. ABD yasalarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçe­yi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sü­renin geçici bütçelerle kapatıl­ması gerekiyor. Bütçenin onay­lanamadığı dönemlerde harca­ma yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dı­şındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor. Bu sü­reçte hayati olmayan hizmet­lerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalan­ları ve hapishanelerdeki güven­lik görevlileri gibi kamu çalışan­ları görevlerine devam ediyor.

ABD 1 trilyon dolarlık rezerv tutuyor

ABD’nin altın rezervlerinin 1 trilyon doları aştığı bildirildi. ABD Hazinesi’nin yaklaşık 261,5 milyon ons altın rezervine sahip olduğu ve bunun yarısından fazlasının Kentucky'deki Fort Knox'ta depolandığı belirtildi. Geri kalan rezerv de Denver'daki West Point'teki depolar ve Federal Rezerv'in Manhattan'daki genel merkezinin altındaki kasada yer alıyor. Bloomberg’in analizine göre dünyada en büyük altın rezervine sahip ülkeleri şöyle: 8,1 bin ton ile ABD, 3,4 bin ton ile Almanya, 2,5 bin ton ile İtalya, 2,4 bin ton ile Fransa, 2,3 bin ton ile Rusya ve Çin.

“Gramda beklentim 6 bin TL”

Altın piyasasındaki gelişmeleri DÜNYA’ya yorumlayan altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Benim fiyat tahminim ons/ dolar bazında beklentimden üç ay önce gerçekleşti. Dolayısıyla yıl sonu beklentimi 4 bin dolar/ons olarak revize etmek durumunda kaldım. Başta dolar olmak üzere para birimlerine güven azaldıkça altın yeni güvenli para yerine geçiyor. Fed’den ve TCMB’den faiz indirim beklentisi, eylül ayı enflasyonunun ağustos ayından daha yüksek gerçekleşeceği beklentisi 24 ayar altına destek oluyor. 24 ayar gram altın dün 5250 TL ile yeni zirve tazeledi. Yıl sonu beklentim 5 bin 600 TL idi. Onu da revize ettim. Yıl sonu beklentim 6 bin TL” ifadelerini kullandı.