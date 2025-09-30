Dolara güven azaldıkça altında rekorlar geldi
Üst üste 6 haftadır yükselen altın yeni haftaya rekorla başladı. ABD’deki kapanma endişeleri ile ons fiyatı 3 bin 800 doları aşan altının gramı ise iç pazarda 5 bin 200 liraya ulaştı. Yılbaşından bu yana dolar endeksi aşağı yönlü bir grafik çizerken altının yönü ise yukarı oldu.
Altının ons fiyatı haftaya 3 bin 812 dolarlık rekor seviye ile başladı. Gün içerisinde yükselişini sürdüren altının ons fiyatı, zayıf dolar ve ABD’de hükümetin kapanması riskiyle rekor yenileyerek gün içinde 3 bin 831 doları gördü. Bununla birlikte yurt içi piyasada da gram altın 5 bin 200 TL’den satıldı. Altının onsu, üst üste altıncı hafta da yükselişini sürdürerek geçen haftayı 3 bin 759 dolardan tamamlamıştı. Ons altın, hafta içinde 3 bin 791 dolarla rekor tazeledi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz patikasına ilişkin net bir sinyal vermemesi dolar endeksini yükselterek artışı bir miktar törpülese de güvenli liman talebi altının yukarı yönlü seyrini destekledi.
Yatırımcının güvenli limanı
Dün de değerli metallerin genel yükselişiyle birlikte rekor seviyeye çıkan altını destekleyen iki etki ABD’deki gelişmeler oldu. ABD’nin borçlarına ilişkin endişelerle yatırımcıların dolara güvenlerini giderek kaybetmesi altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı. “Güvenli liman” varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında hem artan belirsizlik hem ekonomilerdeki durgunluk endişesi hem de başta ABD olmak üzere dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.
Dün altının ons fiyatı 3 bin 831 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Yeni yılın ilk gününe 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana bin 208 dolar değer kazandı. Altının ons fiyatı yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 46 arttı. Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna’daki jeopolitik gelişmelere ek olarak ABD’nin finansal istikrarına duyulan güvenin azalması ve bunun dolara duyulan güvene zarar vermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) son faiz indirimi altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini belirtti.
Donald Trump yönetiminin ekonomik politikaları, yüksek ulusal borç ve düşürülen kredi notu nedeniyle ABD devlet tahvillerine yönelik endişeler artarken şimdi ABD hükümeti federal kurumların büyük bir bölümünü felç edebilecek bir kapanma tehdidi ile karşı karşıya bulunuyor. ABD yasalarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor. Bu süreçte hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.
ABD 1 trilyon dolarlık rezerv tutuyor
ABD’nin altın rezervlerinin 1 trilyon doları aştığı bildirildi. ABD Hazinesi’nin yaklaşık 261,5 milyon ons altın rezervine sahip olduğu ve bunun yarısından fazlasının Kentucky'deki Fort Knox'ta depolandığı belirtildi. Geri kalan rezerv de Denver'daki West Point'teki depolar ve Federal Rezerv'in Manhattan'daki genel merkezinin altındaki kasada yer alıyor. Bloomberg’in analizine göre dünyada en büyük altın rezervine sahip ülkeleri şöyle: 8,1 bin ton ile ABD, 3,4 bin ton ile Almanya, 2,5 bin ton ile İtalya, 2,4 bin ton ile Fransa, 2,3 bin ton ile Rusya ve Çin.
“Gramda beklentim 6 bin TL”
Altın piyasasındaki gelişmeleri DÜNYA’ya yorumlayan altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Benim fiyat tahminim ons/ dolar bazında beklentimden üç ay önce gerçekleşti. Dolayısıyla yıl sonu beklentimi 4 bin dolar/ons olarak revize etmek durumunda kaldım. Başta dolar olmak üzere para birimlerine güven azaldıkça altın yeni güvenli para yerine geçiyor. Fed’den ve TCMB’den faiz indirim beklentisi, eylül ayı enflasyonunun ağustos ayından daha yüksek gerçekleşeceği beklentisi 24 ayar altına destek oluyor. 24 ayar gram altın dün 5250 TL ile yeni zirve tazeledi. Yıl sonu beklentim 5 bin 600 TL idi. Onu da revize ettim. Yıl sonu beklentim 6 bin TL” ifadelerini kullandı.