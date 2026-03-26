Dolarda savaş rallisi: Yükseliş boğa tuzağı olabilir

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla artan jeopolitik gerilim, küresel piyasalarda dengeleri altüst etti. Belirsizlik ortamında yatırımcılar güvenli liman olarak dolara yönelirken, dolar endeksi hızlı bir yükseliş kaydetti. Ancak bu yükselişin kalıcı olup olmayacağı tartışma konusu. Uzmanlara göre piyasalar kritik bir kırılma noktasına yaklaşmış olabilir.

Jeopolitik gerilim doları uçurdu

28 Şubat’ta başlayan çatışmalar sonrası küresel piyasalarda risk iştahı düşerken, dolar güçlü bir performans sergiledi. ABD’nin aynı zamanda dünyanın en büyük enerji üreticilerinden biri olması, doları diğer para birimleri karşısında daha da avantajlı hale getirdi.

Bu süreçte euro ve Japon yeni gibi enerjiye bağımlı para birimleri belirgin şekilde değer kaybetti. Artan enerji fiyatları ve arz endişeleri, doların güvenli liman rolünü güçlendirdi.

Morgan Stanley: Ani bir geri dönüş riski var

Morgan Stanley stratejistleri, doların mevcut yükselişinin yatırımcıları yanıltabileceği uyarısında bulundu. Bankaya göre bu hareket bir “boğa tuzağı” olabilir ve ani bir geri dönüş riski taşıyor.

Analistler, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkisinin fiyatlandığını ancak küresel büyüme üzerindeki olumsuz etkilerin henüz yeterince dikkate alınmadığını belirtiyor. ABD ile Avrupa arasındaki faiz farkının daralması da doları zayıflatabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Invesco: Dolar hâlâ fazla değerli

Varlık yönetim devi Invesco’ya göre dolar, son dönemdeki düşüşe rağmen hâlâ pahalı seviyelerde işlem görüyor. Kıdemli portföy yöneticisi Kristina Campmany, doların yen, Avustralya doları ve Çin yuanına kıyasla yüksek değerlemede olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri sonrası doların yüzde 5 değer kaybettiğini hatırlatan Campmany, buna rağmen doların başlangıç seviyesinin hâlâ yüksek olduğunu ifade etti.

Deutsche Bank: Petrodolar sistemi sarsılıyor

Deutsche Bank’ın yayımladığı rapor ise daha çarpıcı bir tablo çiziyor. Bankaya göre petrodolar sistemi zayıflıyor ve bu durum dolar için uzun vadede risk oluşturuyor.

Orta Doğu petrolünün giderek daha fazla Asya’ya yönelmesi, İran ve Rusya petrolünün dolar dışı kanallarda işlem görmesi ve Suudi Arabistan’ın alternatif ödeme sistemlerini test etmesi, küresel dengelerde önemli değişim sinyalleri veriyor.

Piyasalarda yön arayışı

Uzmanlara göre dolar kısa vadede güçlü görünse de, mevcut yükselişin ardından sert bir düzeltme ihtimali masada. Küresel yatırımcılar için asıl soru ise şu: Bu yükseliş yeni bir trendin başlangıcı mı, yoksa geçici bir savaş rallisi mi?

Son 1 haftalık verilere baktığımızda dolar/TL’de çok sert bir sıçrama değil, daha çok yatay ama yukarı eğilimli bir hareket var.

- En düşük: 44,14 TL

- En yüksek: 44,33 TL

- Güncel seviye: 44,10-44,30 TL

Dolar son haftada patlamadı ama yukarı yönlü baskı devam ediyor. Hareket daha çok jeopolitik risk ve güvenli liman talebi kaynaklı. Ama şu an için kontrollü bir yükseliş söz konusu...