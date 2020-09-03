Dolarda yeni rekor: 7,44'ü aştı
Enflasyonda beklentilerin altında kalan artışa rağmen dolar/TL gün içinde tırmanışını sürdürerek, 7,44'ün üzerine tırmandı ve rekor tazeledi. Euro/TL ise 8,81 seviyelerinde...
Dolar/TL'de bu hafta başında 7,34'lerden başlayan yükseliş hareketi bugün rekor seviyelere ulaştı. Sabah saatlerinde parite etkisiyle 7.35 seviyelerinden yeniden 7.40'a doğru yükselen dolar/TL, kapanış saatine yaklaşırken 7,44 lirayı aşarak yeni tarihi rekorunu kırdı.
Gün ortasında 7,43'ü aşan dolar/TL rekor tazeledi ve tarihi zirvesini 7,4420'ye taşıdı. Euro/TL ise sabah saatlerindeki 8,72 seviyelerinden 8,81'a kadar tırmandı.