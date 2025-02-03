Dolarda yeni zirve göründü!

Ticaret savaşları resmen başlarken, piyasalarda artan endişe dolar kurunu yukarı çekti. Dolar artan riskten kaçışın etkisiyle 36,0015 lira ile yeni zirveyi gördü.

Euro/TL, euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle 36,90 seviyesinde işlem görüyor.

TÜİK verilerine göre enflasyon ocakta yüzde 5,03'le beklentilerin üzerinde artarken, yıllık enflasyon yüzde 42,12 oldu. Ocak ayında aylık enflasyon 11 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, yıllık enflasyon ise 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.