Dolardaki yükseliş nerede duracak?

Ufuk KORCAN

Piyasalar açısından geçen hafta yine ‘adrenalini’ yüksek bir hafta oldu. Merkez Bankası’nın merakla beklenen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından 100 baz puanlık indirim kararı geldi. Böylece politika faizi yüzde 15 seviyesine indi. Merkez Bankası’nın eylül ayından bu yana aldığı her karar piyasaları ters köşe yapmıştı. Her ne kadar son toplantıda faiz indirimi beklentiler dahilinde olsa da karar metninde yer alan ‘faiz indirimindeki sınırlı alan aralık ayında tamamlanacak’ ifadesi yine sürpriz olarak algılandı. Çünkü bir önceki toplantıda ifade edilen ‘sınırlı alan kaldı’ ifadesi “yılın geri kalan 2 ayında 1 indirim daha olur” şeklinde yorumlanmıştı. Oysa son ifade, indirimlerin aralıkta da süreceği görüşlerini kuvvetlendirdi.

DÖVİZDE TANSİYON DÜŞMÜYOR

Merkez’in faiz indirimi kararı sonrasında dolar, 11 TL sınırını da aşarken, 10 yıllık tahvilin faizi yüzde 20.44’e, Türkiye’nin 5 yıllık risk primi (CDS) ise 436 puana çıktı.

Geldiğimiz bu noktada “Buradan dolar alınır mı?”, “Dolarda yükseliş sürer mi?” soruları artmış durumda. Bu soruların yanıtı aslında ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası’nın atacağı adımlara bağlı. Ancak mevcut durumda kurlardaki artışın önüne geçebilmek için kullanılabilecek faiz silahı boşa çıkmış durumda. Dolayısıyla kurlarda kısa vadede aşağı yönlü bir hareket zor gözüküyor.

BURADAN DOLAR ALINIR MI?

Peki, kurlarda yukarı hareket sürer mi? Dolarda eylül ayından bu yana yaşanan değer artışı yüzde 35’i aşmış durumda.

Yurtiçi yerleşiklerde önceki hafta döviz alımları sürdü ve bankalardaki Döviz Tevdiat Hesapları’nda (DTH) 1 haftada 1.9 milyar dolarlık artış yaşandı. Kısa sürede bu kadar sert bir hareketin ardından yeni pozisyon açmak biraz riskli olabilir. Fakat daha önce döviz alanlar için satış için acele etmemeleri öneriliyor. Belirsizliğin ve dalgalanmaların arttığı dönemlerde panik halinde verilecek kararlar, tasarruf sahiplerini zarar ettirebilir. Dolayısıyla yumurtaları aynı sepete koymak yerine döviz, mevduat, tahvil, altın, hisse senedi gibi yatırım araçlarından oluşan bir portföy oluşturmak mantıklı.

Bitcoin'de dalgalı günler

Türkiye’de çok sayıda yatırımcının takip ettiği kripto paralar da geçen hafta hareketliydi. 10 Kasım’da 69.020 dolar ile tarihi zirvesini gören Bitcoin, 19 Kasım’da 55.624 dolara kadar geriledi. Bitcoin’de 57.000 dolar seviyesi önemli destek noktasıydı. Bu seviyenin altına haftalık bazda inilmediği sürece Bitcoin’de yukarı yönlü hareketler görülebilir. Altına inilmesi halinde ise ilk ara destek 55.800 dolarda. Asıl önemli destek 53.500-54.000 dolar seviyesinde. 20 Temmuz’da başlayan yükseliş trendinin desteği ise 50 bin dolar civarında. Bu seviyenin altına inilmediği sürece ana trend yukarı. Bitcoin’de direnç seviyeleri ise sırasıyla 58.500, 60.000 dolar. Bu noktaların üzerinde kalınması halinde 65.500 dolar seviyesi direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Borsada rekor yükseliş sürüyor

Borsa İstanbul’da yükseliş hız kesmiyor. 6 Ekim’den bu yana yüzde 25 yükselen BİST 100 Endeksi, rekor kırarak 1.760 puana kadar çıktı. Ancak bu seviyede tutunamadı. Endeksin 1.725 puanın üzerinde tutunması halinde ilk hedef 1.741 puan olacak. İkinci hedef ise 1.780 puan olarak öne çıkıyor. 1.700 seviyesinin altında önce 1.683 ve arkasından 1.672 desteğine kadar geri çekilme riski var. Pazartesi günü 1.672-1.642 puan aralığında oluşan boşluğun dolması halinde 1.600-1.590 aralığı gündeme gelebilir.

Dolarda 11.37 TL seviyesine dikkat!

Dolar/TL paritesi için son yükselişte 10.65 TL seviyesi ciddi bir direnç noktası görevi görüyordu. Ancak parite bu noktanın üzerine çıktı. Teknik anlamda yükselişi tetikleyen en önemli etken bu seviyenin kırılması. Şu an için en kritik direnç noktası 11.37 TL seviyesinde. Zira bu seviye 6 Mayıs 2020 tarihinden beri paritede yükselişleri sınırlandıran trend çizgisinin direnç noktası. Teknik anlamda bu trendin direnç noktasında aşağı yönlü bir geri çekilme beklenebilir. 11.37’den geri çekilme olursa ilk aşamada 10.67 TL seviyesine kadar bir düşüş yaşanabilir. Bu seviyesinin altında ise 10.29 TL seviyesi destek görevi görebilir. Yukarıda belirttiğimiz 11.37 TL seviyesinin aşılması durumunda ise kademeli de olsa 12.20 TL seviyelerine doğru bir yükseliş riski var.