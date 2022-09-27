Doların rüzgarı ihracatçıyı endişelendiriyor

Küresel piyasalarda doların, neredeyse tüm dünya para birimlerine karşı sene başından beri yaşadığı değer kazançları güçlü kalmaya devam ediyor.

Dolar endeksi dün 114'ü aşarak ile 20 yılın zirvesini gördü. Türk ihracatçısının da yakından takip ettiği euro/dolar paritesi ise 0.95'e kadar geriledi.

Euronun dolar karşısında 20 yılın dip seviyelerindeki seyri Türk ihracatçısını zor durumda bırakıyor. İhracatçıların gelirinin önemli bir bölümü euro, maliyeti ise dolardan oluşuyor.

Avrupa ekonomisinde resesyon çanları çalarken, paritedeki gerileme yıl başından bu yana yüzde 15'e ulaştı.

NTV canlı yayınında konuşan Dünya Gazetesi Yöneticisi Hakan Güldağ, parite etkisinin şimdiden 10 milyar dolarlık düşüş yarattığını belirtti. Güldağ "İhracatçılar uzun zamandır paritenin 0,95'e gelmesi durumunda kârlarımız erir diyorlardı" ifadelerini kullandı.

Güldağ, "Yüzde 72'sini ithalatımızın dolar cinsinden yapıyoruz, ihracatımızın ise yüzde 48'i civarında euro cinsinden. Buradaki dolar lehine gelişme bizim ihracatımızı gerçekten etkilemeye başladı" dedi.