Dolar/ruble paritesi 20 Kasım’dan bu yana ilk kez 100 seviyesinin altında!

Ukrayna’nın Amerikan ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzelerle Rusya’ya saldırılarını azaltmasıyla ruble, dolar karşısında yaklaşık yüzde 1,1 değer kazandı. Bu gelişmeyle birlikte, dolar/ruble paritesi 20 Kasım’dan bu yana ilk defa 100 seviyesinin altına inmiş oldu.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 1,3 değer kazanarak 2.543 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,3 artarak 775 puana çıktı.

Ruble 27 Kasım'da dolar karşısında yüzde 8,5'ten fazla değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 114,5 seviyesine kadar yükselmişti. Rusya Merkez Bankası, gelişmenin ardından döviz alımlarını yıl sonuna kadar durdurmaya karar verdiğini bildirmişti.