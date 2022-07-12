Dolar/TL 17,40'ı gördü

Dolar küresel çapta değer kazanırken, dolar/TL 17,40 seviyelerini gördü.

Yurt içi piyasanın bayram tatili nedeniyle kapalı olduğu yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, yüzde 0,2 artışla 17,40 seviyelerini test etti. Euro/TL ise 17,45 seviyelerini gördü.

Euro/dolar paritesinin 1,0001'le son 20 yılın en düşüğünü görmesiyle 1 Euro 1 dolara eşitlendi.

İlk olarak 1 Ocak 1999 tarihinde devreye alınan Euro, Aralık 1999’da doların değerinin altına gerilemiş, Aralık 2002’ye kadar bu durum sürmüştü.

ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi enflasyon endişesi ve güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası rekor kırmaya devam eden dolar endeksi 108,4 ile son 20 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

Analistler, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların oldukça temkinli hareket ettiğini belirtti.

Euro/dolar paritesinin 20 yılın en düşük değeri olan 1 seviyelerine geldiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif şahin tutumunun doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam edebileceğini belirtti.

Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da Zew beklenti endekslerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksi için 110,8'in direnç, 107,1 ve 105'in destek konumuna geldiğini kaydetti.