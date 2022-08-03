Dolar/TL 18'i aştı

Dolar/TL, 2022 yılının zirvesini 18'in üzerine taşıdı. Dolar/TL, bugün 18.09'a kadar yükselmesinin ardından 17.98' geri çekildi. Euro/TL de gün içerisinde 18.33'e kadar çıktı.

Fed üyelerinin faiz artışı konusundaki kararlı tavrı da doların gevşemesini engelliyor. Fed'in üç yetkilisi, faizleri enflasyonu düşürmede etkili olacak seviyeye yükseltme konusunda kararlı olduklarına işaret eden açıklamalarda bulunmuştu.

Piyasalar, Fed'in Eylül ayı toplantısında 75 baz puan daha faiz artırmasına yüzde 44 olasılık veriyor.

Dolar endeksi, bugün yüzde 0.4 artışla 106.75 seviyesine yükseldi. ABD 10 yıllıkları ise yüzde 2'nin üzerinde artışla 2,805'ten işlem görüyor.

Yurtiçinde enflasyon ve dış ticaret verileri izlendi

Piyasalar, bugün yurtiçinde enflasyon ve dış ticaret verilerine odaklandı. Temmuz enflasyonu yüzde 79.6 ile yükselişini sürdürdü ve 24 yılın zirvesine yükseldi.

İhracat ise temmuz ayında büyümesini sürdürerek, yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk 7 ayında büyüme kaydeden ihracat bu periyotta 144 milyar doları aştı. İthalat ise temmuz ayında yüzde 40,8'lik artışla 29,1 milyar dolar olurken, yılın ilk 7 ayında 206,4 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde verilen dış ticaret açığı 62 milyar dolar oldu.

Türk lirası, nisan-haziran aylarında değer kaybını sürdürmüş; dolar/TL bu dönemde 14.8'lerden 17.5'e kadar yükselmişti. Haziran'ın son haftasında 16'ya kadar geriledikten sonra değer kaybetmeye başlayan Dolar/TL 18 seviyesine yaklaştı. Dolar, Aralık 2021'de 18,41 lira seviyesine yükselmiş ve Kur Korumalı Mevduat'ın açıklanmasıyla 10 lira seviyelerine gerilemişti.

ABD'de ISM hizmet endeksi 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Diğer yandan ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, temmuzda aylık bazda 1,4 puanlık artışla 56,7 değerine çıkarak 3 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Hizmet sektöründeki büyümeye işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 53,5 değerini alması yönündeydi.

Üretim endeksi, temmuzda aylık bazda 3,8 puanlık artışla 59,9'a ve yeni siparişlere ilişkin endeks 4,3 puan artarak 59,9 seviyesine yükseldi. İstihdam endeksi de bu dönemde 1,7 puanlık artışla 49,1 oldu.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 13 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu. Bu dönemde tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, perakende ticaret ile finans ve sigorta sektörleri ise daralma gösterdi.