Dolar/TL 6,78'de; borsa artıda

21 Mayıs 2020

ABD borsalarının artıda kapanmasına karşın kar satışlarının gelebileceği ihtimali nedeniyle ABD vadelileri bu sabah saatleri itibarıyla ekside... Asya piyasalarında yönsüz bir gün yaşanıyor. Şu anda o kadar etkili olmasa da ABD-Çin arasında yükselen tansiyon piyasalar için yeni bir baskı unsuru olmaya aday.

Yurt içinde ise Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Ekonomistler, TCMB'nin faizlerde 50 baz puanlık indirime gideceği görüşünde birleşiyor. Karar öncesinde dolar/TL güne 6,78; euro/TL ise 7,44 seviyelerinden el değiştirirken Borsa İstanbul yüzde 0,28 artışla 102 bin 418 puandan güne başladı.



ABD stoklarında düşüş petrol fiyatlarını yukarı çekiyor

Petrol fiyatları son 10 haftanın en yükseğine ulaştı. Bugünkü yükselişte ise ABD'de artması beklenen petrol stoklarındaki gerileme etkili oluyor. Arz görünümünde iyileşmeye işaret eden bu veriler ve talepte iyileşme beklentilerinin etkisi ile brent petrolünün varil fiyatı bugün 36 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolünün varil fiyatı da 34 dolar civarında.

Günün Ajandası



- TCMB uluslararası yatırım pozisyonu, TÜİK tarımsal girdi fiyat endeksi, katı yakıtlar, verilerini açıklayacak (10.00).

- TCMB, 2020 yılı 1. Çeyrek 'Yurt Dışı Portföy Yatırım istatistikleri' açıklanacak (10.00).

- TCMB finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak (14.30).